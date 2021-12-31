В России за сутки выявили минимальное с 5 октября число смертей из-за коронавируса

За минувшие сутки в России умерли 912 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это минимум с 5 октября. Такие данные приведены в Тelegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в России выявлено 20 638 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни", – уточняется в сообщении.
За все время в стране положительный результат теста на коронавирус получили 10 499 982 пациента. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 составило 308 860.
Вылечились за сутки 40 692 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, а за все время – 9 463 919.