В России за сутки выявили минимальное с 5 октября число смертей из-за коронавируса

– уточняется в сообщении.За все время в стране положительный результат теста на коронавирус получили 10 499 982 пациента. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 составило 308 860.Вылечились за сутки 40 692 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус, а за все время – 9 463 919.