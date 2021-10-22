В России выявили 37 141 случай заражения коронавирусом за сутки. Это новый максимум

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,46%.Отмечается, что за сутки выявили 3223 случая в Санкт-Петербурге, 2428 – в Московской области, 948 – в Самарской области, 749 – в Нижегородской области, 721 – в Воронежской области.Лечение продолжают 822 792 пациента.Число вылечившихся после заражения коронавирусом в стране за сутки стало больше на 25 453, до 7 117 060. Доля выписанных пациентов, по данным штаба, снизилась до 87,1% от общего числа заразившихся.Число смертей из-за коронавируса в России возросло за день на 1064 против 1036 днем ранее, до 228 453. Это новый максимум с начала пандемии.Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) сохранилась на уровне 2,8%.