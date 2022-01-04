В России выявили 15 903 случая заражения коронавирусом за сутки

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,15%.Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 071, до 9 575 147. Доля выписанных пациентов, по информации штаба, увеличилась до 90,6% от общего числа заразившихся.Число смертей из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 834 против 835 днем ранее, до 312 187. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,95%, следует из данных штаба.В российской столице за сутки 1967 жителей получили положительный тест на коронавирус. Днем ранее заболели 1335. Общее число – 2 038 342. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,1%.Число летальных исходов из-за COVID-19 в Москве увеличилось за сутки на 68 против 70 днем ранее, до 37 045 (1,82% всех заразившихся).