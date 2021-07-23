Жители России массово приобретают кнопочные телефоны. Одной их причин такого повышенного спроса стало усиление разного рода мошенничеств, передает Lenta.ru.
Согласно подсчетам крупнейших ретейлеров, за первое полугодие нынешнего года количество покупок подобных гаджетов увеличилось от 6,7 процента («Связной») до 26 процентов (группа «М.Видео-Эльдорадо») по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном отношении продажи возросли на 18,8 и 35 процентов соответственно. До этого все меньше пользователей выбирало данные устройства. Продажи кнопочных телефонов каждый год падали на 5-10 процентов.
«Коммерсантъ» опросил несколько экспертов и узнал, что сложившаяся ситуация объясняется несколькими явлениями. На увеличение продаж гаджетов повлияло возвращение трудовых мигрантов в Россию и начало дачного сезона. Кроме того, роль могли сыграть переведенные на удаленную работу сотрудники. Еще одним фактором стало то, что жители федерации начали внимательнее относиться к информации в связи с усилением разного рода мошенничеств и обратили внимание на менее подверженные взлому кнопочные гаджеты.
Фото: pixabay.com
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В России вырос спрос на кнопочные телефоны
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