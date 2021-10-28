SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.81
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В России впервые выявили более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

В России впервые выявили более 40 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в России положительный результат теста на коронавирусную инфекцию впервые получили 40 096 человек. Такие данные размещены в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.


- За последние сутки в России выявлено 40 096 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни, - уточняется в сообщении.

За последние 24 часа выявлено 1 159 летальных исходов в стране от коронавируса. За сутки в России полностью вылечились 29 318 человек, у которых ранее подтвердили диагноз COVID-19.

- Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 392 697 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека, - говорится в сообщении.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы