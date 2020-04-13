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  2. В России, вдохновившись белорусской технологией, создали прибор для передачи тактильных ощущений в виртуальной реальности

В России, вдохновившись белорусской технологией, создали прибор для передачи тактильных ощущений в виртуальной реальности

В Томском госуниверситете разработали устройство, благодаря которому человек может почувствовать боль, жжение или даже щекотку в виртуальной реальности. Такую технологию можно будет использовать, например, в онлайн-играх.


Проект разрабатывает студент-радиофизик Андрей Косторной под руководством доцента Сергея Побаченко, сообщила пресс-служба вуза.

«Радиофизики ТГУ, вдохновившись белорусской технологией TeslaSuit, используют электростимуляцию», — рассказали в вузе. Данный прибор воздействует с помощью электрических импульсов не на мышцы, которые устают от длительного воздействия, а только на кожу человека.

"Воздействие идет на определенную область кожи, при этом нужны индивидуальные настройки, поскольку у людей разная электрокожная сопротивляемость", — говорит автор проекта. "Когда вы трогаете предмет, в голове уже сохранен образ этого воздействия, приходящий сигнал обрабатывается, мозг сравнивает его с уже имеющимися и достраивает ощущения до тактильного".

Сейчас создатели дорабатывают устройство, чтобы создавать ощущения взаимодействия с различными предметами, чтобы человек мог почувствовать иллюзию движения, например, как на его кожу садится комар, как на его теле рисуют или прикасаются к нему.

Ожидается, что вскоре начнутся испытания технологии на выборке волонтеров.

Источникtsu.ru/


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