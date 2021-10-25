В России установлен новый антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

За минувшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 37 930 человек. Общее число зараженных COVID-19 в стране составило 8 279 573. Новые данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.
– За последние сутки в России выявлено 37 930 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,0% не имели клинических проявлений болезни, – говорится в сообщении.
Кроме того, за последние 24 часа в России зафиксировано 1069 летальных исходов от коронавируса. За сутки в стране полностью выздоровели 20 690 человек.
– За весь период зафиксировано 231 669 летальных исходов, выздоровели 7 186 611 человек, – отмечается в сообщении.