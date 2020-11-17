От инфекции за день скончались 442 человека. Всего с начала пандемии в России коронавирус унес жизни 33 931 пациента, пишет ТАСС.
Как уточнили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, условная летальность заболевания сохраняется на уровне 1,72%.
Новый рекорд в стране установлен и по количеству выписанных за сутки пациентов, у которых до этого диагностировали COVID-19 – их 22 055. С начала пандемии в России выздоровели 1 475 904 человека.
Что касается количества случаев заражения за день, оно составило 22 410. Суточный прирост числа заболевших превышает 22 тысячи уже четвертый день.
Фото: ТАСС
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В России установлен максимум смертей от коронавируса за сутки с начала пандемии
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