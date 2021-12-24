В России суд вынес приговоры по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Корреспондент агентства уточнил, что гендиректор компании «ИСК Ресурс», занимавшейся реконструкцией ТЦ, Никита Чередниченко получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в 70,5 миллиона рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на 11 лет. Экс-главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой присудили 18 лет колонии и штраф в 80 миллионов рублей, ее заместителю Светлане Шенгерей дали 7 лет. Сын бывшей главы ведомства Эдуард Комков получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 70 миллионов рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях, на 8 лет.Напомним, что, по данным следствия, совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский дал взятку главе инспекции Комковой, ее сыну Эдуарду и Чередниченко. После этого предприниматель реконструировал здание без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта. Он предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, но этого сделано не было. Шенгерей признали виновной в злоупотреблении полномочиями.Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел несколько лет назад – 25 марта 2018 года. Очаг возгорания возник на верхнем этаже, где располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. В результате произошедшего погибли 60 человек, большинство из них – дети.