В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих

Обязательная двухнедельная самоизоляция отменяется в России с 15 июля для прибывающих в страну. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В дальнейшем иностранные граждане должны иметь документ на русском или английском языках, который подтверждает отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, и документы о наличии антител иммуноглобулина G (в случае их наличия).

Российские граждане, в свою очередь, при прибытии на родину могут показать результаты теста на COVID-19 или сдать его уже дома. Если у прибывающих в РФ нет данного теста, его необходимо пройти в течение трех дней.

Ранее Роспотребнадзор также выступил с предложением возобновить авиасообщение с 13 странами, среди которых Германия, Италия, Великобритания, Польша, Китай и другие.