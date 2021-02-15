Компания "АвтоВАЗ" вынуждена начать отзывную кампанию в России. Проблемы обнаружены у 9311 Lada модели Xray, выпущенных с января по май 2019 года, информирует ТАСС.
– Причиной отзыва транспортных средств является возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления, – рассказали в Росстандарте.
На машинах, подпадающих под отзыв, будет произведена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления. Подчеркивается, что ремонтные работы проведут абсолютно бесплатно.
Фото: Lada
Опубликовано:
1138
В России отзовут более 9,3 тыс. автомобилей Lada Xray
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter