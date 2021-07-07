В России возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки в Буйском районе Костромской области. Ребенок получил смертельное огнестрельное ранение, передает ТАСС.
– Следственными органами СК РФ по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки в Буйском районе Костромской области, – уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Женщина, проживающая в одной из деревень Буйского района Костромской области, привезла в районную больницу дочь, которая получила огнестрельное ранение. Ребенок попал в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти. Девочка умерла в отделении реанимации.
На месте инцидента следователи нашли охотничье ружье. В настоящий момент устанавливается, кто является владельцем оружия. После осмотра места трагедии назначены экспертизы.
Фото: pixabay.com
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В России от огнестрельного ранения погибла четырехлетняя девочка
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