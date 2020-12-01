Всего из-за коронавируса в стране умерли 40 464 человека, пишет ТАСС.
Для сравнения, в предыдущий день летальным исходом закончились случаи 368 пациентов – на 201 меньше.
Как отметили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, условная летальность заболевания держится на уровне 1,74%.
Что касается количества выздоровлений, за день число вылечившихся пациентов в России увеличилось на 24 763 – до 1 803 467. Всего в стране зафиксировали 2 322 056 случаев заражения COVID-19, суточный прирост составил 26 402.
Фото: ТАСС
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В России из-за COVID-19 за сутки скончались 569 человек. Это максимум с начала пандемии
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