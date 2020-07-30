В России испытали циклолет вертикального взлета и посадки

В России успешно испытали беспилотный циклолет вертикального взлета и посадки, сообщили в Фонде перспективных исследований. Его планируют представить на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".





Аппарат недавно впервые поднялся в воздух, испытания подтвердили работоспособность и перспективность данной несущей схемы, рассказал гендиректор фонда Андрей Григорьев.

По словам специалиста, преимуществами циклолета перед вертолетами являются лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители, что позволяет летать в непосредственной близости от зданий, передает ТАСС.

Циклолет по ряду ключевых параметров превосходит и схожие с ним мультикоптеры. При одинаковых габаритах и взлетной массе циклолету требуется гораздо меньшая мощность двигателя при почти вдвое большей массе полезной нагрузки.

Первый циклолет был построен в России в 1909 году, его разработал инженер Евгений Сверчков. Но жизнеспособные летающие прототипы начали появляться только в последнее десятилетие в США, Китае, Австрии, Южной Корее.

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