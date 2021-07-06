В Санкт-Петербурге эстонский консул Март Лятте задержан с поличным при получении материалов закрытого характера, передает РИА Новости.
«Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Известно, что к Лятте применят меры в соответствии с нормами международного права.
Фото: РИА Новости
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В России ФСБ задержала эстонского консула
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