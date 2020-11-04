Основанием для этого стало размещение 27 октября в одном из деструктивных Telegram-каналов фотографии и личных данных начальника Рогачевского РОВД. Несколько подписчиков под вымышленными никами оставили под публикацией оскорбительные комментарии.
– Возбуждено уголовное дело по статье за оскорбление представителя власти. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию причастных лиц, – сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
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В Рогачеве возбуждено уголовное дело за оскорбление начальника милиции
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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