В Рогачеве водитель получил 2,5 года ограничения свободы за кражу зерна

В ходе разбирательства выяснилось, что предприимчивый аграрий воспользовался ситуацией, когда на предприятии, откуда забирал зерно, не работали весы. Нехватку и хотел списать на это уже при взвешивании по факту в месте назначения. Ущерб был оценен на сумму более 400 рублей. В отношении водителя возбудили уголовное дело за присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное повторно. Оказалось, что мужчина совершил преступление, имея непогашенную судимость также за хищение.– сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.На суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся.Фото УВД Гомельского облисполкома