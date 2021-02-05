Инцидент произошел в декабре прошлого года. Водитель сельхозпредприятия Рогачевского района привез на МАЗе зерно пшеницы из Буда-Кошелевского района. Сделал остановку по месту жительства, отсыпал зерна (как потом окажется – тонну из десяти) и был задержан сотрудниками ОБЭП.
В ходе разбирательства выяснилось, что предприимчивый аграрий воспользовался ситуацией, когда на предприятии, откуда забирал зерно, не работали весы. Нехватку и хотел списать на это уже при взвешивании по факту в месте назначения. Ущерб был оценен на сумму более 400 рублей. В отношении водителя возбудили уголовное дело за присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное повторно. Оказалось, что мужчина совершил преступление, имея непогашенную судимость также за хищение.
– Суд Рогачевского района в качестве наказания определил ему два года и шесть месяцев ограничения свободы со штрафом и ограничением занимать в ближайшем будущем должности, связанные с материальными ценностями, – сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.
На суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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В Рогачеве водитель получил 2,5 года ограничения свободы за кражу зерна
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