В Рогачеве при переходе железнодорожных путей погиб местный житель

Трагедия произошла на станции Рогачев в дневное время. Местный житель, как было установлено 1957 года рождения, пересекал железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист пассажирского поезда «Жлобин - Могилев» подал упреждающий сигнал. Мужчина неожиданно упал на рельсы. Было применено экстренное торможение состава. Пешеход погиб.

- Обстоятельства произошедшего будут уточнены в ходе проверки, - сообщает Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

С начала нынешнего года это четырнадцатое происшествие на железных дорогах региона, за ноябрь - третье. Кстати сказать, предыдущее зафиксировано в Рогачевском районе. И тоже проходил поезд «Жлобин - Могилев». Правоохранители призывают к внимательности на железнодорожных путях. Пересекать их необходимо только в установленных местах и на разрешающий сигнал и, конечно же, нужно смотреть в оба.