В результате ракетных ударов между Израилем и сектором Газа растет число пострадавших журналистов

Вчера, 13 мая, вечером появились новости о том, что оператор и фотокорреспондент турецкого государственного Анатолийского агентства Мохаммед аль-Алул и Мустафа Хассуна пострадали во время ударов Израиля по сектору Газа. Подробности произошедшего и состояние журналистов не уточнялись.
В тот же день Анатолийское агентство опубликовало данные о том, что число получивших ранения журналистов в регионе увеличилось до восьми. Эту информацию СМИ предоставило со ссылкой на международную неправительственную организацию «Комитет защиты журналистов».
Организация «Репортеры без границ» составила свой список пострадавших при ударах по сектору Газа журналистов. В нем 17 человек, большинство из которых – граждане Палестины. Список включает в себя не только сотрудников различных медиа, но и фрилансеров.
Напомним, с 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа продолжают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.