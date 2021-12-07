В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 27 человек

На острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. В результате погибли 27 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на индонезийские СМИ.
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Как сообщили спасатели, пропавшими без вести числятся более 20 человек.
"Сегодня утром поисковая группа нашла еще пять тел", – рассказал представитель спасательного отряда Вайяна Суятну.
К настоящему моменту установлено 27 жертв.
По данным управления агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий провинции Восточная Ява, 69 человек получили тяжелые ранения, около 100 – легкие травмы.
Семеру является самой высокой вершиной на острове Ява и входит в число почти 130 активных вулканов в Индонезии.
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