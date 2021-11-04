В Республике Корея зарегистрирован резкий скачок заболеваемости коронавирусом

Согласно данным национального управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 3 ноября в стране диагноз COVID-19 подтвердили у 2482 пациентов. Около 2,5 тысячи инфицированных выявляется два дня подряд, что примерно на тысячу больше, чем в предшествующие дни. Органы здравоохранения не исключают дальнейшего роста заболеваемости.Вместе с тем число заразившихся коронавирусом может возрасти в результате смягчения с 1 ноября в стране карантинных мер. В частности, практически полностью были сняты ограничения на посещение и время работы предприятий общественного питания и учреждений культуры.Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране. Так, 3 ноября на его долю пришлись 80,1% диагностированных случаев COVID-19. По меньшей мере тысяча случаев заражения в сутки регистрируется в стране на протяжении почти четырех месяцев – с 7 июля. Среднее число инфицированных за неделю с 28 октября по 3 ноября составило 2102, превысив 2 тыс. впервые с 8 октября.За все время положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в стране получили 373,1 тыс. человек. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 2916. Коэффициент смертности в стране составляет 0,78%. С момента начала прививочной кампании одной дозой вакцины привиты 79,7% населения страны, 75,2% граждан прошли полный курс вакцинации.