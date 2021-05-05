В репертуар Большого театра возвращается «Лебединое озеро»

Зрители увидят новое прочтение легендарного балета в постановке Валентина Елизарьева 15 мая. Это будет 6-я постановка знаменитого спектакля в Большом театре Беларуси. Первую показали еще до войны в 1938 году, вторую – спустя десять лет. В этих спектаклях блистали Александра Николаева, Нина Млодзинская, Бася Карпилова, Семен Дречин, Валерий Миронов. Затем балет ставился на белорусской сцене в 1967-м и 1978-м годах. В 1986 году мастера снова вернулись к этому произведению. Зрители увидели новую редакцию спектакля и в 2012-м. И вот через 10 дней на сцене Большого театра вновь оживет сказка.
Валентин Елизарьев ставил «Лебединое озеро» только в Токио, а в 1986 году выступил художественным руководителем белорусской постановки. Так что, он впервые берется за воплощение идеи на сцене родного театра. Мастер признался, что не только реставрирует хореографический текст, но и возвращает в спектакль номера, которые со временем были утрачены.
- Зрители увидят русский танец, танец шутов, отдельные мизансцены и большие сцены. Уточняю и возвращаю к оригиналу второй и четвертые акты, - рассказал Валентин Елизарьев. – Это большая работа – собрать воедино все компоненты спектакля, сделать логичной драматургию и вернуть на сцену произведение в абсолютно новом художественном решении. Зрители увидят множество различных пантомим, которые ярко отражают эпоху.
Хореограф-постановщик признался, что ему очень интересно соприкасаться с наследием великих мастеров прошлого: Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского, Асафа Мессерера. Творческому процессу предшествовала большая работа – изучались исторические материалы, архивы.
- От классического наследия я не отказался, - заверил Валентин Николаевич. - Но постарался очень тонко, не вмешиваясь и не разрушая ничего, создать более единую материю постановки.
В новой редакции зрители увидят историю в двух актах, четырех картинах. С одним антрактом. Дирижер Владимир Оводок вместе с музыкантами оркестра по-новому попытается прочесть музыку Чайковского, оживить ее. Над сценическим оформлением работает народный художник России Вячеслав Окунев.
Есть две версии финала балета – счастливая и трагическая. У белорусской постановки будет счастливое завершение истории.
Главные партии в балете традиционно готовят несколько составов артистов. Образ Одетты-Одиллии примеряют Ирина Еромкина, Людмила Уланцева, Людмила Хитрова; Зигфрида – Олег Еромкин, Игорь Оношко, Артем Баньковский, Эвен Капитен; Ротбарта – Юрий Ковалев, Антон Кравченко, Егор Азаркевич; Шутов – Такатоши Мачияма, Таро Курачи, Константин Героник.
- У каждой балерины свое восприятие роли: одним нравится выходить на сцену в образе белого лебедя, вторым – черного. Мне интереснее и сложнее воплощать на сцене роль Одиллии в образе черного лебедя, - призналась Ирина Еромкина. – Перевоплощение дается непросто, ведь это два абсолютно разных персонажа: это тяжелая техническая и психологическая работа. Но выходя на сцену, я всегда пытаюсь понять и разгадать судьбу своих героинь. Для меня всегда была первостепенной была актерская игра, потом уже техника.
Олег Еромкин, который выйдет на сцену в роли принца Зигфрида, также отметил, что в работе не приемлет полутонов и заверил, что артист в любом случае должен прожить свою роль на сцене, выложиться на 100 процентов. Он уверен, что зрители увидят в обновленной постановке магию и волшебство.
Еще один сюрприз для гостей театра – появление на сцене в роли Королевы Татьяны Шеметовец, заведующей балетной труппой театра, заслуженной артистки Беларуси.
Премьера «Лебединого озера» состоится в субботу, 15 мая. 11 июня легендарным балетом откроется VII Международный фестиваль «Балетное лето в Большом». Если планы не нарушит пандемия, в главных партиях — Одетты-Одиллии и Зигфрида выступят звезды Большого театра России Элеонора Севенард и Денис Родькин.
Опубликовано:
634
В репертуар Большого театра возвращается «Лебединое озеро»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter