В репертуар Большого театра возвращается «Лебединое озеро»

Валентин Елизарьев ставил «Лебединое озеро» только в Токио, а в 1986 году выступил художественным руководителем белорусской постановки. Так что, он впервые берется за воплощение идеи на сцене родного театра. Мастер признался, что не только реставрирует хореографический текст, но и возвращает в спектакль номера, которые со временем были утрачены., - рассказал Валентин Елизарьев. –Хореограф-постановщик признался, что ему очень интересно соприкасаться с наследием великих мастеров прошлого: Мариуса Петипа, Льва Иванова, Александра Горского, Асафа Мессерера. Творческому процессу предшествовала большая работа – изучались исторические материалы, архивы., - заверил Валентин Николаевич. -В новой редакции зрители увидят историю в двух актах, четырех картинах. С одним антрактом. Дирижер Владимир Оводок вместе с музыкантами оркестра по-новому попытается прочесть музыку Чайковского, оживить ее. Над сценическим оформлением работает народный художник России Вячеслав Окунев.Есть две версии финала балета – счастливая и трагическая. У белорусской постановки будет счастливое завершение истории.Главные партии в балете традиционно готовят несколько составов артистов. Образ Одетты-Одиллии примеряют Ирина Еромкина, Людмила Уланцева, Людмила Хитрова; Зигфрида – Олег Еромкин, Игорь Оношко, Артем Баньковский, Эвен Капитен; Ротбарта – Юрий Ковалев, Антон Кравченко, Егор Азаркевич; Шутов – Такатоши Мачияма, Таро Курачи, Константин Героник., - призналась Ирина Еромкина. –Олег Еромкин, который выйдет на сцену в роли принца Зигфрида, также отметил, что в работе не приемлет полутонов и заверил, что артист в любом случае должен прожить свою роль на сцене, выложиться на 100 процентов. Он уверен, что зрители увидят в обновленной постановке магию и волшебство.Еще один сюрприз для гостей театра – появление на сцене в роли Королевы Татьяны Шеметовец, заведующей балетной труппой театра, заслуженной артистки Беларуси.Премьера «Лебединого озера» состоится в субботу, 15 мая. 11 июня легендарным балетом откроется VII Международный фестиваль «Балетное лето в Большом». Если планы не нарушит пандемия, в главных партиях — Одетты-Одиллии и Зигфрида выступят звезды Большого театра России Элеонора Севенард и Денис Родькин.