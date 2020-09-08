В Речицком районе сельчанин хранил дома мину времен Великой Отечественной войны в боевом состоянии

Жители деревни Малодуша сообщили участковому, что односельчанин похвастался им миной, которую нашел в лесу. Мужчина завез находку домой. Участковый незамедлительно выехал к нему и убедился, что у того имеется снаряд, который может быть опасен. Были поставлены в известность соответствующие службы.

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– На место происшествия прибыла группа разминирования воинской части 5525 Гомеля, которая снаряд изъяла и утилизировала. Мина времен Великой Отечественной войны оказалась в боевом состоянии, – рассказал заместитель начальника Речицкого РОВД Андрей Семков. – Благодаря бдительности жителей и оперативной реакции участкового удалось упредить серьезные неприятности, которые могли бы произойти.