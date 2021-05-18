Гидрологический заказник местного значения "Закрошинский мох", расположенный в Речицком районе, прекращает функционирование. Соответствующее решение Речицкого райисполкома от 12 мая 2021 года № 1155 размещено 18 мая на Национальном правовом интернет-портале.
Данное решение обусловлено утратой ценных природных комплексов и объектов, с целью сохранения которых был объявлен заказник.
Государственному лесохозяйственному учреждению "Василевичский лесхоз" нужно внести изменения в лесоустроительный проект из-за отмены на земельных участках специальных режимов охраны и использования.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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В Речицком районе прекращает функционирование гидрологический заказник местного значения "Закрошинский мох"
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