В Речицком районе прекращает функционирование гидрологический заказник местного значения "Закрошинский мох"

Данное решение обусловлено утратой ценных природных комплексов и объектов, с целью сохранения которых был объявлен заказник.Государственному лесохозяйственному учреждению "Василевичский лесхоз" нужно внести изменения в лесоустроительный проект из-за отмены на земельных участках специальных режимов охраны и использования.Решение вступает в силу после его официального опубликования.