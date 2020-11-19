ДТП произошло сегодня утром на автомагистрали Р82 Октябрьский – Паричи – Речица в условиях плохой видимости.
– Наезд автомобилем MAN под управлением 43-летнего водителя на женщину-пешехода 70 лет произошел в районе остановочного пункта "Заходы". Она переходила проезжую часть слева направо по отношению к большегрузу, получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия, – сообщает официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Обстоятельства смертельного ДТП уточняются.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Речицком районе фура насмерть сбила пожилую женщину-пешехода
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