В разговоре с Президентом затронуто много актуальных вопросов – студентка Витебского госуниверситета

Вопрос, адресованный ею Главе государства, касался лидерских качеств. Девушку интересовало, изначально ли они присущи человеку, как талант, либо развиваются со временем.– поделилась студентка.Интерес Марии Петнянос вызвал также ответ Президента на вопрос о воспитании детей. В будущем она тоже планирует материнство, поэтому считает этот опыт полезным.– отметила она.Студентке из Витебска также понравился вопрос, касающийся прохождения службы в армии. В частности, инициатива сделать ее более специализированной.– убеждена она.В числе других важных тем разговора Мария Петнянос выделила прозвучавшее предложение учредить праздник белорусского студенчества.– отметила студентка.