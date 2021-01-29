В разговоре с Президентом затронуто много актуальных вопросов – студентка Витебского госуниверситета

В разговоре с Президентом было поднято очень много актуальных вопросов, на которые прозвучали лаконичные, емкие ответы. Такое мнение высказала студентка 4 курса Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова Мария Петнянос.
Вопрос, адресованный ею Главе государства, касался лидерских качеств. Девушку интересовало, изначально ли они присущи человеку, как талант, либо развиваются со временем. «Для меня было важным и интересным услышать мнение Главы государства на этот счет, так как я сама занимаюсь активной социальной деятельностью. Лестно, что наши взгляды совпали: в этом есть процентное соотношение. Я вижу это на собственном примере: мои родители обладают лидерскими качествами и с детства закладывали их в меня. Замечаю, что участие в студенческой жизни способствуют их развитию. Возможно, в будущем смогу благодаря этому стать хорошим управленцем», – поделилась студентка.
Интерес Марии Петнянос вызвал также ответ Президента на вопрос о воспитании детей. В будущем она тоже планирует материнство, поэтому считает этот опыт полезным.
«В целом Президент говорил много правильных вещей, в том числе и про образование. Это ключевой момент в жизни, требующий постоянного внимания. Мне это близко, так как придерживаюсь постулата «Образование через всю жизнь». И самообразование в этом играет важную роль», – отметила она.
Студентке из Витебска также понравился вопрос, касающийся прохождения службы в армии. В частности, инициатива сделать ее более специализированной. «Это новаторская идея, которая заслуживает внимания и необходимости быть воплощенной», – убеждена она.
В числе других важных тем разговора Мария Петнянос выделила прозвучавшее предложение учредить праздник белорусского студенчества. «Считаю, эта тема назрела. Конечно, есть две другие даты, но хотелось бы иметь именно свой такой белорусский праздник, который будет объединять студентов всех отечественных вузов, положит начало своим традициям. Уверена, это событие станет стимулом для сплочения преподавателей и студентов, будет способствовать обмену опытом и формированию здоровой конкуренции», – отметила студентка.
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В разговоре с Президентом затронуто много актуальных вопросов – студентка Витебского госуниверситета
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ