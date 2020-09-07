Сотрудники МЧС ищут группу из одиннадцати туристов, которые пропали вчера в горах под Сочи, пишет ТАСС.
Фото: архив ТАСС
"Незарегистрированная группа в составе одиннадцати человек, в том числе восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет, утром 6 сентября вышла из поселка Эсто-Садок в горнолесной массив к озеру на высоте 2320 метров, на южном склоне Роза Хутор и до настоящего времени не вернулась", – проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
Спасатели на квадроциклах уже обследовали берег озера и маршруты склона. Планируется привлечь к поискам конно-кинологический расчет на пяти лошадях. Также готовится вылет вертолета Ми-8 с тремя спасателями на борту. Всего в поисках участвуют 64 человека и 12 единиц техники.
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В районе Сочи пропала группа туристов
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