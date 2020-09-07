В районе Сочи пропала группа туристов

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ТАСС

, – проинформировали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.Спасатели на квадроциклах уже обследовали берег озера и маршруты склона. Планируется привлечь к поискам конно-кинологический расчет на пяти лошадях. Также готовится вылет вертолета Ми-8 с тремя спасателями на борту. Всего в поисках участвуют 64 человека и 12 единиц техники.