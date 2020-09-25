В «Раубичах» стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону, Лазовский и Алимбекова стали победителями в спринте

В «Раубичах» стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону. Сегодня первые комплекты наград были разыграны в спринтах, а в воскресенье турнир завершится гонками преследования.
Нынешнее межсезонье из-за пандемии коронавируса у наших биатлонистов сильно отличается от привычного. И мужская, и женская команды первые сборы в «Раубичах» провели еще в мае. С тех пор они практически все время тренировались в комплексе, уезжая из него только в перерывах между сборами. Гостренер Юрий Альберс рассказывает, что условия в «Раубичах» с учетом непростой эпидемиологической обстановки создали отличные. Комплекс закрыли для массового посещения, биатлонистов заселили в отдельную гостиницу — словом, все контакты с окружающим миром свели к минимуму. За месяцы, проведенные на базе, спортсмены проделали огромный объем работы. И проходящий в эти дни чемпионат страны, по словам Альберса, позволит подвести промежуточный итог летне-осенней подготовки.
Фото Дениса Костюченко
В первой гонке чемпионата — мужском спринте — победу одержал Дмитрий Лазовский. Спортсмен допустил всего один промах на огневых рубежах и преодолел дистанцию на 2,3 секунды быстрее, чем его ближайший преследователь Антон Смольский.
— Старался выполнить все, что нарабатывали на сборах, особенно в стрелковом плане, — признался после гонки Дмитрий Лазовский. — К сожалению, не получилось отстреляться «на ноль». Когда выходил со второго огневого рубежа, тренеры сообщили, что немного проигрываю лидеру, поэтому выкладывался по максимуму. Честно говоря, доволен тем, как прошла предсезонная подготовка, — хорошо поработали. У нас в команде сейчас очень плотная конкуренция. Каждый в любой момент может выйти вперед, но состав дружный и сплоченный: поддерживаем друг друга, подсказываем.
Результаты мужского спринта лишь подтверждают слова Лазовского о высокой конкуренции. Тройка призеров, которую замкнул Сергей Бочарников, финишировала всего в шести секундах!
— Над стрельбой мы работали много, но и над функциональной частью подготовки — не меньше, — рассказывает о прошедших месяцах Антон Смольский. — Плоды этого труда будут. Ребята в нашей команде ждут соревнований, чтобы показать, что уже наработали. И я в том числе. Теперь нужно немного восстановиться: август и сентябрь были довольно напряженными, так что отдохнем, устраним недочеты — и в бой. Надеемся, что сезон состоится: первые старты намечены на конец ноября, осталось дождаться подтверждения. Сейчас у нас очень сильная команда. Я рад, что ребята так «плотно» прибегают к финишу, нет больших разрывов между спортсменами. Поэтому можно не сомневаться: воскресная гонка преследования будет интересной!
У женщин конкуренция была не настолько высокой. Планировалось, что на старт выйдут все сильнейшие, однако Ирина Кривко не участвовала в спринте из-за небольших проблем со здоровьем. В отсутствие одного из лидеров сборной гонку выиграла еще одна наша олимпийская чемпионка в эстафете Пхенчхана Динара Алимбекова. Причем с серьезным отрывом — у финишировавшей второй Елены Кручинкиной Динара выиграла 35,3 секунды.
— Выходя на старт, не думала о том, что надо выиграть, — сказала победительница гонки. — Понимала: смотрюсь неплохо, могу бороться. Довольна, что нахожусь в хорошей форме, но пока она далека от идеала. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда к чемпионату Беларуси мы подходили в хороших кондициях, поскольку к тому моменту прошли чемпионат мира по летнему биатлону и готовились к домашнему старту. Сейчас же у нас были только две скоростные контрольные тренировки.
В спринтерской гонке среди юниоров победил Александр Кошин, у юниорок — Алина Пильчук.
Завтра у спортсменов выходной, а в воскресенье сильнейшие биатлонисты снова выйдут на старт, чтобы определить победителей в гонках преследования. Напомним, поболеть за них могут все желающие — вход на трибуны в «Раубичах» свободный, но обязательно соблюдение масочного режима.
Чемпионат Беларуси по летнему биатлону
Спринт. Женщины
1. Динара Алимбекова (0+2) 23:24.1
2. Елена Кручинкина (0+1) +35,3
3. Анна Сола (1+1) +41,4.
Спринт. Мужчины
1. Дмитрий Лазовский (0+1) 25:48.5
2. Антон Смольский (1+1) +2,3
3. Сергей Бочарников (1+1) +5,8
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В «Раубичах» стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону, Лазовский и Алимбекова стали победителями в спринте
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Фото: Алексей МАТЮШ