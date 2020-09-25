В «Раубичах» стартовал чемпионат Беларуси по летнему биатлону, Лазовский и Алимбекова стали победителями в спринте

Фото Дениса Костюченко

Нынешнее межсезонье из-за пандемии коронавируса у наших биатлонистов сильно отличается от привычного. И мужская, и женская команды первые сборы в «Раубичах» провели еще в мае. С тех пор они практически все время тренировались в комплексе, уезжая из него только в перерывах между сборами.рассказывает, что условия в «Раубичах» с учетом непростой эпидемиологической обстановки создали отличные. Комплекс закрыли для массового посещения, биатлонистов заселили в отдельную гостиницу — словом, все контакты с окружающим миром свели к минимуму. За месяцы, проведенные на базе, спортсмены проделали огромный объем работы. И проходящий в эти дни чемпионат страны, по словам Альберса, позволит подвести промежуточный итог летне-осенней подготовки.В первой гонке чемпионата — мужском спринте — победу одержалСпортсмен допустил всего один промах на огневых рубежах и преодолел дистанцию на 2,3 секунды быстрее, чем его ближайший преследователь— признался после гонки Дмитрий Лазовский.Результаты мужского спринта лишь подтверждают слова Лазовского о высокой конкуренции. Тройка призеров, которую замкнулфинишировала всего в шести секундах!— рассказывает о прошедших месяцахУ женщин конкуренция была не настолько высокой. Планировалось, что на старт выйдут все сильнейшие, однаконе участвовала в спринте из-за небольших проблем со здоровьем. В отсутствие одного из лидеров сборной гонку выиграла еще одна наша олимпийская чемпионка в эстафете ПхенчханаПричем с серьезным отрывом — у финишировавшей второйДинара выиграла 35,3 секунды.— сказала победительница гонки.В спринтерской гонке среди юниоров победилу юниорок —Завтра у спортсменов выходной, а в воскресенье сильнейшие биатлонисты снова выйдут на старт, чтобы определить победителей в гонках преследования. Напомним, поболеть за них могут все желающие — вход на трибуны в «Раубичах» свободный, но обязательно соблюдение масочного режима.1. Динара Алимбекова (0+2) 23:24.12. Елена Кручинкина (0+1) +35,33. Анна Сола (1+1) +41,4.1. Дмитрий Лазовский (0+1) 25:48.52. Антон Смольский (1+1) +2,33. Сергей Бочарников (1+1) +5,8