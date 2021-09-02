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  2. В работе Instagram произошел масштабный сбой

В работе Instagram произошел масштабный сбой

Серьезный сбой сегодня произошел в работе соцсети Instagram. Это следует из информации сервиса Downdetector, сообщает ТАСС.


На работу сервиса жаловались пользователи из США, Канады, Германии, Великобритании, Японии, России и других стран.

По данным портала, 64% людей, сообщивших о проблемах в России, указывали на трудности с загрузкой контента, 23% не могли зайти на свои страницы, еще 13% не имели доступа к сайту сервиса. К 14:25 (МСК) было зафиксировано 4598 отчетов о сбоях в работе Instagram.

– Мы знаем, что у некоторых пользователей были проблемы с доступом в Instagram.  Мы работаем над их устранением и приносим извинения за временные неудобства, – рассказал представитель компании Facebook.

Фото: pixabay.com
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