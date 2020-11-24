Инцидент произошел сегодня, 24 ноября, в пункте пропуска «Мокраны». Автопоезд, перевозивший автомобили различных марок, следовал из Беларуси в Украину. Во время осмотра автопоезда пограничники нашли патроны. Официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев рассказал:
Фото носит иллюстративный характер
– Автопоезд следовал во Львов. 17 патронов 9 x 19 мм Парабеллум были обнаружены пограничниками под водительским сидением автомобиля BMW . В настоящее время изъятые патроны переданы сотрудникам Малоритского РОВД, по факту проводится проверка.
Фото: БЕЛТА
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В пункте пропуска «Мокраны» в автопоезде пограничники обнаружили патроны
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