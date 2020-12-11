На белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Котловка" с 14 декабря меняется схема движения транспорта. Об этом сообщает Гродненская региональная таможня.
Изменения связаны со строительством на территории пункта пропуска. Ориентировочно работы продолжатся в течение двух месяцев.
В таможне отметили, что строительство может повлиять на ритмичность движения транспорта через данный пункт.
Водителей просят учитывать эту информацию, а при движении в пункте пропуска следовать дорожным знакам, установленным на его территории.
Фото: БЕЛТА
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В пункте пропуска "Котловка" меняется организация движения
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