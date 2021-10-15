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  2. В пункте пропуска "Берестовица" из-за строительных работ возможны затруднения в движении

В пункте пропуска "Берестовица" из-за строительных работ возможны затруднения в движении

На границе между Беларусью и Польшей в пункте пропуска "Берестовица" в связи с проведением строительных работ возможны затруднения в движении транспортных средств, информирует БЕЛТА.


В Гродненской региональной таможне уточнили, что строительно-монтажные работы в пункте пропуска "Берестовица" (с польской стороны – "Бобровники") запланированы на 19 и 21 октября и будут проводиться в период с 9:00 до 17:00. В связи с этим может быть затруднено движение транспортных средств. Водителям и перевозчикам, планирующим следовать через данный участок белорусско-польской границы, рекомендуют учитывать эту информацию.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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