В пункте пропуска "Берестовица" из-за строительных работ возможны затруднения в движении

В Гродненской региональной таможне уточнили, что строительно-монтажные работы в пункте пропуска "Берестовица" (с польской стороны – "Бобровники") запланированы на 19 и 21 октября и будут проводиться в период с 9:00 до 17:00. В связи с этим может быть затруднено движение транспортных средств. Водителям и перевозчикам, планирующим следовать через данный участок белорусско-польской границы, рекомендуют учитывать эту информацию.