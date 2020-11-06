Инцидент произошел в Пружанском районе. Вор, разбив окно, проник в дачный дом и вынес посуду. Хозяйка дома обнаружила кражу и обратилась в Пружанский РОВД.
Фото носит иллюстративный характер
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа со специалистом Пружанского межрайотдела Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе осмотра помещения были обнаружены следы обуви.
Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:
– В поле зрения оперативников попал житель Пружан 1981 года рождения. У него изъяли кроссовки и направили в Пружанский МРО ГКСЭ на трасологическую экспертизу. Согласно выводу эксперта, след, оставленный в доме, совпадает с подошвой кроссовка. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Фото: pixabay.com
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В Пружанском районе вора установили по следу от кроссовок
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