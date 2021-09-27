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  2. В Приморье тигр загнал грибников на дерево

В Приморье тигр загнал грибников на дерево

Около села Соколовка в Приморье грибники встретились с амурским тигром. Мужчины испугались и забрались на дерево. Они не пострадали, сообщает РИА Новости.


Об инциденте рассказал глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский.

Ранее местные жители опубликовали на своих страницах в Instagram видео, снятое с дерева. Известно, что грибники отошли от села Соколовка примерно на 1 километр и встретили тигра. Изначально тигр прятался в кустах и начал рычать. Люди успели залезть на дерево, где провели примерно 40 минут. Хищник скрылся. 

– Люди видели тигра в лесу, у нас их часто встречают. Никто не пострадал. Тем более в это время зверь сыт, в хорошем настроении, готовится к зиме. Если бы он начал нападать на людей, у них бы не было шанса успеть залезть на дерево, – пояснил собеседник агентства.

Юрий Мосальский также назвал этого тигра "неконфликтным". Но при этом во время похода в лес собеседник посоветовал иметь при себе фальшфейер и хлопушки. По его словам, за последние время не зафиксированы случаи нападения диких зверей на людей в регионе. 

Фото: pixabay.com
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