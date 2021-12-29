В праздничные выходные правоохранители Минской области перейдут на усиленный вариант службы

На предстоящих праздничных выходных на территории Минской области запланировано 356 мероприятий, посвященных празднованию Нового года.





Служба будет организована в усиленном режиме. Наряды Госавтоинспекции – приближены к местам проведения массовых мероприятий для обеспечения дорожной безопасности, организованы маршруты объезда участков, на которых движение будет ограничено, а также своевременное информирование обо всех изменениях организации дорожного движения. В местах большого скопления граждан в целях безопасности проход будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. В УВД Миноблисполкома напомнили, что в соответствии с законом о проведении массовых мероприятий посетителям запрещено иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Во избежание получения травм в местах проведения запланированных мероприятий запрещено использование пиротехнических изделий. Для комфортного отдыха рекомендуем приходить в места проведения мероприятий заранее. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, к местам проведения массовых мероприятий допущены не будут. В случае обнаружения бесхозных либо подозрительных предметов необходимо незамедлительно информировать об этом органы внутренних дел.

Алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов:

– немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы;

– отойти от предмета на безопасное расстояние;

– не трогать, не поднимать, не перемещать с места, не бросать обнаруженный предмет;

– не пользоваться вблизи объекта радиосвязью, в том числе мобильным телефоном;

– не курить и не пользоваться воспламеняющимися материалами вблизи данного места;

– дождаться прибытия сотрудников милиции, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.