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  2. В Правительстве рассказали, как будет выглядеть белорусский павильон на Всемирной выставке "Экспо" в Дубае

В Правительстве рассказали, как будет выглядеть белорусский павильон на Всемирной выставке "Экспо" в Дубае

Всемирная выставка "Экспо" – одно из самых масштабных мероприятий и событий выставочной индустрии, на котором страны-участницы представляют свои новейшие изобретения и технологии, самые прогрессивные достижения. В прошлом году мероприятие не состоялось по причине появления нового глобального вызова для всего человечества – пандемии COVID-19. Экспозицию перенесли на текущий год и запланировали провести ее с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Сегодня в Правительстве обсудили подготовку к крупнейшему выставочному событию во время заседания организационного комитета.


Во время заседания заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко обратил внимание на то, что выставки "Экспо" проводятся с периодичностью раз в пять лет с 1851 года. Очередная Всемирная выставка "Экспо-2020" пройдет в Дубае (ОАЭ) и станет первой в таком формате в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.


– Главная концепция предстоящего мероприятия – «Объединяя умы, создаем будущее». В настоящее время свое участие в "Экспо-2020" подтвердили 192 страны. Ожидается, что число посетителей выставки достигнет 25 миллионов, причем около 70 процентов – из зарубежных стран. На "Экспо-2020"  наша страна будет представлена собственным Национальным павильоном площадью более 1400 квадратных метров. Ключевая тема павильона – «Лес технологий будущего». Он разделен на несколько зон: интерактивный коридор, зону Export.by, зону инноваций и инвестиций, зону «Двери в Беларусь», «Спорт и туризм», сувенирный магазин и зона развлечений, в каждой из которых посетители смогут получить подробную информацию о нашей стране.


По словам Игоря Петришенко, основной акцент в павильоне сделан на зоне бизнеса, где свои возможности и потенциал представят белорусские предприятия из разных отраслей экономики, в том числе нефтехимической, машиностроительной, образовательной, научной и ряда других. Кроме всего прочего, посетители познакомятся с новейшими ИТ-разработками в сфере медицины, сельского хозяйства и образования.
 
– Для того чтобы сделать белорусский павильон максимально запоминающимся, были использованы новейшие технологии: интерактивные стены, очки виртуальной реальности, голографические изображения и др. Также подготовлен специальный видеоконтент о самобытности и колорите белорусской культуры, ее природных богатствах, художественном наследии.


Помимо деловых мероприятий, программой работы Национального павильона предусмотрено проведение Национального дня Республики Беларусь, который запланирован на 22 ноября 2021 года и пройдет с участием высшего руководства страны, Белорусского инвестиционного форума. Также в плане проведение Дня туризма, науки, Дней областей Беларуси и Минска с выступлениями известных белорусских народных ансамблей музыки и танца.
 
В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Александр Гурьянов рассказал, что с учетом переноса мероприятия на год удалось рационально распределить нагрузку при подготовке к "Экспо-2020":


– Сейчас практически завершена строительная часть белорусского павильона. Мы не так давно выезжали в Дубай и проводили инспекцию на месте. Белорусский павильон – один из немногих в высокой степени готовности. Сейчас основная работа идет над содержательной частью павильона: подготовка мультимедиа, разделы выставки.
 
Главная тема выставки "Экспо-2020" – «Объединяя умы, создаем будущее» – будет использована странами-участниками как инструмент продвижения идеи глобального прогресса и устойчивого развития. Тема выставки включает три связанные между собой подтемы – «Благоприятная возможность» (Opportunity), «Устойчивое развитие» (Sustainability), «Мобильность» (Mobility), которые составляют три важнейшие движущие силы современности.


Участие в данном имиджевом мероприятии направлено на позиционирование Беларуси на международной арене как перспективного и надежного партнера. Всемирный форум – это хорошая возможность для поиска новых рынков сбыта, стратегических партнеров, привлечения инвестиций в высокотехнологичные и наукоемкие отрасли отечественной экономики.

Фото: БЕЛТА
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