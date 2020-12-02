В Правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту на уровне не ниже 40 процентов от среднемесячной зарплаты по стране. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности Правительства до 2025 года. Также он отметил, что предстоит переформатировать пенсионную систему.
– Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей.
Как пояснила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, обеспечить достойный уровень пенсии граждан – задача не только государства, но и самого человека.
– Размер пенсии зависит от стажа и уровня зарплаты. Поэтому каждый должен быть нацелен максимально долго работать, чтобы повышать трудовой стаж, и максимально повышать профессиональный уровень, чтобы обеспечить себе карьерный рост и получать максимально высокую зарплату.
Также министр сообщила, что в следующем году расходы бюджета на пенсии предусмотрены с ростом более чем восемь процентов.
– Мы говорим, что мы не только удержим соответствующий уровень пенсий, но и увеличим их размер. При этом мы говорим, что человек сам должен думать о сбережениях на старость. И сегодня действует механизм добровольного пенсионного страхования. Но сегодня только чуть более четырех процентов пошли на это страхование. Задача Правительства – максимально развивать данный механизм.
Опубликовано:
770
В Правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту на уровне не ниже 40 процентов от среднемесячной зарплаты
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ