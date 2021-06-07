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В Правительстве предлагают расширить основные направления деятельности парка «Великий камень»

Об этом сообщил журналистам глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко после совещания у Президента, где обсуждался проект нового указа по совершенствованию правового режима деятельности парка.


– Мы попросили Главу государства включить в проект указа такие направления, как развитие технологий 5С, – отметил Александр Ярошенко. – У нас был уже такой пилотный проект. С принятием нового законодательного акта у нас появится юридическая норма для внедрения технологий 5С и искусственного интеллекта.


Среди других направлений рассматриваются также биофармацевтика, наработки в части организации производств лекарственных средств и препаратов, предусматривается упрощение их регистрации. Готовы в парке работать и по развитию традиционной китайской медицины. Одним из резидентов уже запланирован соответствующий проект.


Фото: БЕЛТА
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