Заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак в беседе с журналистами прокомментировал звучащие призывы некоторых Telegram-каналов не оплачивать коммунальные услуги.
– Как может быть коммунальная услуга реализована, если она не будет профинансирована? Это прямая связь. Это прямые затраты, которые необходимо финансировать. Поэтому эти призывы звучат достаточно странно.
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В Правительстве ответили на призывы не оплачивать коммунальные услуги
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК