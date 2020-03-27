В Правительстве обсудили вопрос снижения подростковой преступности

В прошлом году удалось не допустить роста особо опасных преступлений среди несовершеннолетних. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров:



— Оперативная обстановка в 2019 году характеризовалась ростом числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием. Однако нам удалось не допустить роста количества особо опасных преступлений.



Среди них существенно уменьшилось число преступлений с причинением тяжких телесных повреждений, грабежей, уголовно наказуемых нарушений правил дорожного движения. Положительная тенденция снижения количества правонарушений среди подростков наметилась и в этом году. Так, по итогам января-февраля 2020 года снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием на 17,8% (с 241 случая до 198). Игорь Петришенко акцентировал внимание: на данном заседании важно определить те цели и задачи, которые позволят сохранить наметившиеся за два месяца текущего года положительные тенденции снижения подростковой преступности:



— Одним из факторов, повлиявших на эту ситуацию, явилась эффективная совместная работа учреждений образования со службами здравоохранения по комплексной реабилитации несовершеннолетних, употребляющих алкоголь. Сокращается число подростков, совершающих преступления в состоянии алкогольного опьянения. Значит, принятое Советом Министров постановление о проведении комплексной реабилитации всеми заинтересованными службами c отчетами на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних дает положительный результат.



При этом заместитель Премьер-министра заметил, что несмотря на положительные тенденции индивидуальная профилактическая работа среди несовершеннолетних, методы и средства профилактики и реабилитации подростков с криминальным прошлым требуют дальнейшего совершенствования:



— Координирующую роль в вопросах профилактики занимают комиссии по делам несовершеннолетних. И от того, как будет организована работа специалистами комиссий, во многом зависит, будет ли эффективным результат.



В связи с этим Игорь Петришенко заметил: возможно, уже назрела необходимость обсуждения и проработки вопроса о внесении изменений в действующее положение о порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних:



— Во-первых, возможно, есть необходимость расширить меры профилактического характера, принимаемые комиссиями. Во-вторых, необходимы закрепленные конкретный функционал и обязанности заместителя председателя комиссии и членов комиссии. В-третьих, это орган, который, возможно, необходимо укрепить кадрами на профессиональной основе.



Игорь Петришенко также особо остановился на вопросе поддержания порядка и занятости среди подростков во время предстоящих каникул. Также, по его словам, необходимо напоминать о мерах безопасности и соблюдении санитарно-эпидемиологического режима.