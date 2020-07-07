В Поставах милиционер преследовал пьяного водителя

Инцидент произошел 29 июня, проинформировали в пресс-службе МВД. Сотрудник Поставского отделения Департамента охраны Андрей Рагиня заехал после службы к отцу. На улице он встретил знакомого, который сообщил, как некий пьяный мужчина сел за руль соседского Opel и уехал.





Сотрудник милиции решил догнать нарушителя на своей машине. Через несколько километров ему это удалось. Когда преследуемая легковушка заехала в тупик, милиционер перекрыл дорогу и вызвал ГАИ.

Нарушителем оказался 18-летний житель Браслава, приехавший к своему знакомому в гости. Парни устроили застолье, после чего гость воспользовался оставленными в замке зажигания ключами. Хозяин авто о поездке ничего не знал, рассказали в Департаменте охраны.

Возбуждено уголовное дело за угон. Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.