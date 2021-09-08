В Польше задержали преступную группу, которая помогала мигрантам попадать в ЕС

В Польше задержали группу из шести человек, которая помогала нелегальным мигрантам попадать на территорию Евросоюза, информирует RMF24.
В состав преступной группы входят граждане Германии, Финляндии, Сирии и Ирака (с польским паспортом).
– Всем предъявлено обвинение в пособничестве незаконно пересечь границу. В основном речь идет о приеме нелегальных иммигрантов и их транспортировке вглубь Польши или других стран. Мы уточняем детали этих дел, – обратил внимание пресс-секретарь пограничной службы.
Вместе с тем стало известно, что один из нарушителей работает в Варшаве в известной транспортной компании, сириец обладает видом на жительство в Германии. Гражданин Финляндии родился в Сирии, а иракец просит международной защиты в Латвии.
Против задержанных начата процедура высылки из Польши в страну происхождения, а в Шенгенскую зону им запретят въезжать в течение 5 лет.
Фото: rmf24.pl