В Польше пообещали при необходимости применить оружие против беженцев

РИА Новости сообщает, что пограничная стража Польши в случае необходимости применит оружие без колебаний. Об этом, по информации агентства, сегодня заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
- Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы – силовая структура, мы проходим тренировки, чтобы в случае необходимости применить это оружие. Могу заверить, что если будет нужно, сотрудники Пограничной стражи не будут колебаться с использованием оружия, - сказала Михальская.
Она добавила, что пограничная служба будет стараться оружия не использовать:
- Мы не хотим использовать, но если будет нужно, то мы не станем колебаться, - заявила официальный представитель польского ведомства.