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  2. В Польше пообещали при необходимости применить оружие против беженцев

В Польше пообещали при необходимости применить оружие против беженцев

РИА Новости сообщает, что пограничная стража Польши в случае необходимости применит оружие без колебаний. Об этом, по информации агентства, сегодня заявила официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская. 


- Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы – силовая структура, мы проходим тренировки, чтобы в случае необходимости применить это оружие. Могу заверить, что если будет нужно, сотрудники Пограничной стражи не будут колебаться с использованием оружия, - сказала Михальская. 

Она добавила, что пограничная служба будет стараться оружия не использовать: 

Мы не хотим использовать, но если будет нужно, то мы не станем колебаться, - заявила официальный представитель польского ведомства.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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