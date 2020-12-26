В Полоцке отмечают Каляды с батлейкой и разрисовывают пряники

Для начала старший научный сотрудник музея Полина Шкляр напомнила о древних традициях праздника. Святки длились с Рождества Христова до Крещения. Как правило, к этому времени готовились заранее и ставили на стол лучшие припасы. По традиции девушки гадали, к примеру, лили в воду воск или обнимали забор. Колядовщики обходили всю деревню под Вифлеемской звездой. Не открыть дверь традиционным персонажам Козы, Поводыря, Цыганки, Медведя и прочим считалось плохой приметой. В «маскараде» обычно участвовала молодежь, лучшие певцы и танцоры. В специальный мешок они складывали подарки от хозяев, которых радовали песнями и пожеланиями богатого года.Кому принадлежала честь съесть первую ложку колядной кутьи, специального рождественского блюда? Напомним, для ее приготовления обязательно использовали перловую крупу и изюм. Полина Андреевна удивила юных участников вечера: первую ложку хозяин подбрасывал под потолок, чтобы год был урожайным, высоко поднимались хлеба. А вторую отправлял за окошко, приглашая угоститься древнего бога холода – Зюзю.Вторая часть рождественского праздника в Полоцке – знакомство с театром, который можно унести с собой – батлейкой. Традиционное представление «Царь Ирод» для зрителей разыграла в лицах ведущий научный сотрудник музея Татьяна Бараненко. А затем пришлось им самим подключиться к творческому процессу – росписи пряников.Фигурки снеговика, новогодней елки, рукавички и сапожка у всех получились разными. Материалы использовались самые простые. Так, для покрытия кулинарных изделий понадобилась глазурь из сахара и белков яиц, окрашенная пищевыми красителями, а также блестящие съедобные украшения. Взрослые и дети с азартом взялись за роспись, с помощью зубочисток выравнивая края. Глазурь застывает около 6-8 часов, а хранятся рождественские пряники около трех недель. Новогоднее настроение и подарки гости праздника унесли с собой.Фото автора