Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.16
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Полоцке отмечают Каляды с батлейкой и разрисовывают пряники

В Полоцке отмечают Каляды с батлейкой и разрисовывают пряники

С древними обрядами празднования Святок решили познакомить взрослых и маленьких гостей в Музее традиционного ручного ткачества Поозерья – филиале Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Сегодня для двух групп взрослых и ребят здесь организовали погружение в аутентичную атмосферу белорусских Коляд. 


Для начала старший научный сотрудник музея Полина Шкляр напомнила о древних традициях праздника. Святки длились с Рождества Христова до Крещения. Как правило, к этому времени готовились заранее и ставили на стол лучшие припасы. По традиции девушки гадали, к примеру, лили в воду воск или обнимали забор. Колядовщики обходили всю деревню под Вифлеемской звездой. Не открыть дверь традиционным персонажам Козы, Поводыря, Цыганки, Медведя и прочим считалось плохой приметой. В «маскараде» обычно участвовала молодежь, лучшие певцы и танцоры.  В специальный мешок они складывали подарки от хозяев, которых радовали песнями и пожеланиями богатого года.



Кому принадлежала честь съесть первую ложку колядной кутьи, специального рождественского блюда? Напомним, для ее приготовления обязательно использовали перловую крупу и изюм. Полина Андреевна удивила юных участников вечера: первую ложку хозяин подбрасывал под потолок, чтобы год был урожайным, высоко поднимались хлеба. А вторую отправлял за окошко, приглашая угоститься древнего бога холода – Зюзю. 



Вторая часть рождественского праздника в Полоцке – знакомство с театром, который можно унести с собой – батлейкой. Традиционное представление «Царь Ирод» для зрителей разыграла в лицах ведущий научный сотрудник музея Татьяна Бараненко. А затем пришлось им самим подключиться к творческому процессу – росписи пряников.




Фигурки снеговика, новогодней елки, рукавички и сапожка у всех получились разными. Материалы использовались самые простые. Так, для покрытия кулинарных изделий понадобилась глазурь из сахара и белков яиц, окрашенная пищевыми красителями, а также блестящие съедобные украшения. Взрослые и дети с азартом взялись за роспись, с помощью зубочисток выравнивая края. Глазурь застывает около 6-8 часов, а хранятся рождественские пряники около трех недель. Новогоднее настроение и подарки гости праздника унесли с собой.


yasko@sb.by
Фото автора
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Помпеях нашли киоск с остатками продуктов
Германия досрочно начала вакцинацию от COVID-19
Гороскоп на 28 декабря
В мире за сутки зарегистрировали более 401 тыс. случаев заражения коронавирусом - ВОЗ
«Арсенал» победил «Челси» в игре чемпионата Англии по футболу
Более 80 млн человек в мире заразились коронавирусом - Университет Джонса Хопкинса
Минские "Цмокi" стали вторыми финалистами баскетбольного Кубка Беларуси
Названы пять симптомов COVID-19, при которых необходимо срочно обращаться к врачу
В Полоцке отмечают Каляды с батлейкой и разрисовывают пряники
В Японии автомобиль въехал в детский сад, семь человек пострадали
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Павлины, говоришь…
«Лестер» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в поединке Премьер-лиги
Меньше недели до Нового года: топ-10 фильмов для праздничного настроения
Минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ
Следователи устанавливают обстоятельства двойного убийства в Дзержинском районе
Хоккеисты московского "Динамо" победили СКА в матче чемпионата КХЛ
Появился гороскоп на январь 2021 года для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб
Инициаторами проведения патриотической акции в Осиповичах стали сразу несколько районных организаций
Осиповичи – очередной пункт назначения автопробега «За единую Беларусь!»
Шесть медалей выиграли белорусские пловцы на Кубке Сальникова в Санкт-Петербурге
Борисовский БАТЭ занимает 42-е место в рейтинге футбольной Лиги чемпионов
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
ВТО ли еще будет
Способна ли двойная доза витамина С снизить риск простуды и гриппа во время прогулки? Отвечает врач
Вода надлежащего качества вернулась ряду потребителей в Минске
Баскетболисты "Борисфена" первыми вышли в финал Кубка Беларуси
Доктор Мясников рассказал, почему не стоит голодать перед Новым годом
Япония вводит запрет на въезд в страну до конца января
Брест получает новогодние поздравления от городов-побратимов
UFC составил топ лучших нокаутов 2020 года - видео
Призовой фонд Australian Open - 2021 составит $54,5 млн
Хоккеисты минского "Динамо" примут рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ
В двух районах Минска произошел сбой в работе водозабора
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Исторические факты – вещь упрямая
Веселье, подарки и настоящая солдатская каша: в отряде милиции особого назначения поздравили ребятишек с праздниками
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Узбекистане
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 80 млн
В Копыльском районе горела хозпостройка
ФИБА определила места проведения стартового этапа Еврокубка
В Островецком районе при пожаре в частном доме погиб мужчина
ГАИ: беспечное поведение предоставленных самим себе детей зачастую становится причиной ДТП
Короткое замыкание электропроводки вызвало задымление в Стародорожском доме-интернате
Умер советский разведчик Джордж Блейк
Гандболисты "Нексе" и "Еурофарма" победили на старте SEHA-лиги
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Сказки нашего времени
Завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте в Шумилинском районе
В Бресте при тушении горящего металлического вагончика спасатели обнаружили тело человека
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 3 млн
Авторы
СКАНИРУЙТЕ