В Полоцкий РОВД с заявлением о повреждении автомобиля обратился местный житель.
По предварительным данным, неизвестный злоумышленник поцарапал лакокрасочное покрытие автомобиля Porshe Cayenne 2019 года выпуска. Установлено, что транспорт принадлежит торговому предприятию, где 52-летний потерпевший является директором. Сумма ущерба составила более 15,5 тысячи рублей.
Оперативники установили личность неизвестного.
– Подозреваемым оказался 54-летний неработающий житель деревни Новая Полота. Ранее был неоднократно судим. На данный момент мужчина задержан, – сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
По факту повреждения авто возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику предъявлены обвинения по ст. 218 УК РБ. Следователи устанавливают мотивы и обстоятельства преступления.
Фото: УВД Витебского облисполкома
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В Полоцке мужчина повредил чужой Porsсhe Cayenne. Ущерб составил более 15,5 тысячи рублей
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