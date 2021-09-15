В погоне за лайками блогерша разрушила свою семью

Блогерша запугала детей ради лайков – ее муж намерен подавать на развод. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Mirror.
Пользователь под ником LittleDavid00 рассказал, что его супруга неоднократно запугивала их общих детей, чтобы набрать лайки и просмотры в соцсетях. Своим поведением блогерша разрушила семью: отец семейства планирует подать на развод. Его пост был удален, но изданию удалось обратить внимание на историю.
Мужчина рассказал, что его жена – блогер, регулярно снимает видео для TikTok и Instagram. Сначала тематика ее блога была домашней: готовка, уборка и сортировка продуктов. Но потом женщине захотелось еще большей популярности, и она решила разыграть своих детей, что очень не понравилось ее мужу.
– Однажды я услышал, как моя шестилетняя дочь кричала и плакала, потому что ее мать напугала ее. Это продолжалось пару недель, и я много раз просил ее быть мягче и не использовать наших детей в таких целях, – пожаловался мужчина. Он также добавил, что ребенок боится спать в комнате, думая, что там есть монстры и призраки.
Последней каплей, по словам мужа блогерши, стало то, что супруга напугала их годовалого сына и довела его до слез. Мужчина утешал ребенка, пока его супруга занималась монтажом видео.
В итоге супружеская пара поссорилась. Мужчина был вынужден спать в гостинице. Он намерен развестись с женой, если она не согласится обратиться за помощью к психологам. По его словам, благополучие детей важнее, чем "эта чепуха".
В комментариях семьянин получил поддержку. Интернет-пользователи согласились с тем, что мать издевается над детьми в угоду публике. Такое поведение не должно поощряться, добавили сторонники LittleDavid00.
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