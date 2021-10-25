В подвале многоэтажки Пинска нашли мумифицированное тело

В милицию Пинска поступило сообщение от диспетчера ЖРЭУ города о том, что в подвале многоквартирного дома обнаружено тело человека. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа со специалистами Пинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. Официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:

– В ходе осмотра специалистами установлено, что умерший человек – мужчина, тело которого находится в состоянии скелетирования, мумификации. При нем не было документов, удостоверяющих личность. Опрос жильцов дома также не дал результата. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы в Пинском МРО ГКСЭ отобран образец биологического материала. Установлено, что тело пролежало в подвале свыше 30 дней. Отобранный образец направили в управление ГКСЭ по Брестской области для проведения судебно-генетической экспертизы, в ходе которой установлен генотип погибшего мужчины. По базе АИС «ДНК» установлена личность погибшего. Им оказался житель Пинского района, 1961 года рождения, который попадал в поле зрения правоохранительных органов в 2017 году. По данному факту Пинским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.

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