Пожар в заказнике угрожал перекинуться на старинную деревню Кудричи Пинского района. На место происшествия оперативно выехали пожарные расчеты МЧС. Привлекались пять единиц техники и 19 человек личного состава Пинского ГРОЧС. Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома Юрий Бушик рассказал:
Фото из архива БЕЛТА. Снимок носит иллюстративный характер
– 8 декабря в 18:56 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение, что восточнее деревни Кудричи произошел пожар. На расстоянии около километра горит экосистема заказника республиканского значения «Средняя Припять». Фронт пожара наступал в сторону населенного пункта. Загорелись сухая растительность, береговая территория в пойме реки Ясельда. В 22:45 пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.
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В Пинском районе серьезный пожар угрожал уникальной деревне Кудричи
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