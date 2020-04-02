Реконструкция моста через Пину в Пинске находится на завершающей стадии. Вчера, 1 апреля, с 15.00 открыто движение для автотранспорта, а также для пешеходов по левой стороне тротуара, сообщили в Пинском горисполкоме.
Сегодня строители приступили к разбору открытой для движения автотранспорта 19 апреля прошлого года временной переправы, использовавшейся для пропуска грузового и пассажирского водного транспорта на время ремонта моста.
Предполагается, что официально мост будет открыт в следующем месяце после завершения всех запланированных работ.
Фото: Пинский горисполком
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В Пинске открыли движение по обновленному мосту
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