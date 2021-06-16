В Пинске из окна квартиры на седьмом этаже выпал малолетний ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале Пинского горисполкома.
Трагедия произошла днем 15 июня. В 16:22 к правоохранителям обратилась 53-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее 8-летний внук выпал из окна, продавив москитную сетку. На момент трагедии ребенок находился дома один. Мальчика спасти не удалось.
В горисполкоме призвали взрослых никогда не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра, не держать окна открытыми, если в доме есть маленькие дети, а также установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог их самостоятельно открыть.
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В Пинске из окна седьмого этажа выпал ребенок
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