В Пинске из окна седьмого этажа выпал ребенок

Трагедия произошла днем 15 июня. В 16:22 к правоохранителям обратилась 53-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее 8-летний внук выпал из окна, продавив москитную сетку. На момент трагедии ребенок находился дома один. Мальчика спасти не удалось.В горисполкоме призвали взрослых никогда не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра, не держать окна открытыми, если в доме есть маленькие дети, а также установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог их самостоятельно открыть.